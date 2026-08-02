Израиль сообщил о ликвидации командиров военного крыла ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила информацию о проведении двух успешных точечных авиаударов по сектору Газа, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные полевые командиры радикального движения ХАМАС.
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