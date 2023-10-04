ПВО сбила украинскую ракету «Нептун» у берегов Крыма и за это наказаны на фронте: Обновленная карта военной операции на Украине 4 октября 2023 года Юлия СоколоваВечером 3 октября небо над Крымом стало ареной внезапного инцидента.