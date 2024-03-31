В январе в Тамбовской области смертность превысила рождаемость в 3 раза

Тамбовстат опубликовал показатели естественного движения населения в январе 2024 года. В первом месяце этого года в Тамбовской области на свет появилось 500 новорождённых, что на 18 малышей (3,4%) меньше, чем в январе 2023-го.
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