Китайские ограничения ставят большой вопрос перед ВСУ – украинский офицер

Решение Китая ограничить экспорт компонентов для беспилотников и средств РЭБ ставят перед Украиной серьезные проблемы, поскольку БПЛА, стоящие на вооружении ВСУ, в большинстве закупаются в Китае или собираются из китайских компонентов.