Шоколадный крем для Тортов из сливок и Шоколада, без масла!

Шоколадный крем из сливок или как его принято называть парижский крем, является основным шоколадным кремом, применяемым во Франции, для приготовления шоколадных тортов, пирожных, десертов и шоколадного мороженого.
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