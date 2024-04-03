Следы теракта в «Крокус сити холле» ведут к украинским спецслужбам, но известно, что Киев полностью контролируется США, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев во время ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
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