Российские и узбекские спецназовцы провели диверсию в тылу противника близ афганской границы

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские и узбекские спецназовцы в рамках совместных учений, проводимых в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области Узбекистана, провели диверсию в тылу условного противника, сообщили в пресс-службе ЦВО.