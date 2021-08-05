Популярные статьи

Свежие комментарии

  • J2 YFull 13073
    ...когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". Давай Лукашенко начинай работать с Крымом. В ...Депутат Госдумы П...
  • Коська
    А если учесть, что главным "спонсором" израильской команды по худ. гимнастике является.......барабанная дробь...........Советская гимнаст...
  • хохлошумер
    Холявы захотела, сучка!Спортсменка Тиман...

Российские и узбекские спецназовцы провели диверсию в тылу противника близ афганской границы

Российские и узбекские спецназовцы провели диверсию в тылу противника близ афганской границы

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские и узбекские спецназовцы в рамках совместных учений, проводимых в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области Узбекистана, провели диверсию в тылу условного противника, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх