Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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СБУ РАСШИРЯЕТ АГЕНТУРУ В РОССИИ: МИГРАНТОВ ПОКУПАЮТ ЗА "ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ"

СБУ РАСШИРЯЕТ АГЕНТУРУ В РОССИИ: МИГРАНТОВ ПОКУПАЮТ ЗА "ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ"

СБУ расширяет агентуру в России, привлекая к шпионской деятельности гастарбайтеров. Мигрантов покупают за "лёгкие деньги".

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Комментарии
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Виктор Онегин
Да рознь,но только душой,а не образованием-умением.В россии у самих выпущенных неумех -менеджеров,хоть пруд пруди их учили быть передаточным звеном ,в большинстве сателитным. В России необходимы современные производственники с техническим и технологическим образованием.  А эмигрант -на простой станок надо заново обучать и это повсюду. А без среднего образования,это тормоз развития России
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5 час.
Виктор Онегин
Что вербуют иностранцев ,это забалтывание темы по необходимости-ненужности для России рабочая эмиграция. Нужны грамотные обученные рабочие и специалисты с высшим образованием. Им не только гражданство с семьёй предоставлять,но и льготы для приобретения жилья. Этой категории эмиграции некогда будет на хулиганить,не подрывной деятельностью заниматься.
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5 час.
Виктор Онегин
В эмиграционной службе просматривается обыкновенная мафия .Пора Силовым структурам просто пропустить через сито надёжности этого контингента
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5 час.

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