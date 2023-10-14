СБУ РАСШИРЯЕТ АГЕНТУРУ В РОССИИ: МИГРАНТОВ ПОКУПАЮТ ЗА "ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ"

Виктор Онегин Да рознь,но только душой,а не образованием-умением.В россии у самих выпущенных неумех -менеджеров,хоть пруд пруди их учили быть передаточным звеном ,в большинстве сателитным. В России необходимы современные производственники с техническим и технологическим образованием. А эмигрант -на простой станок надо заново обучать и это повсюду. А без среднего образования,это тормоз развития России

Виктор Онегин Что вербуют иностранцев ,это забалтывание темы по необходимости-ненужности для России рабочая эмиграция. Нужны грамотные обученные рабочие и специалисты с высшим образованием. Им не только гражданство с семьёй предоставлять,но и льготы для приобретения жилья. Этой категории эмиграции некогда будет на хулиганить,не подрывной деятельностью заниматься.