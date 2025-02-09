После взрывов тонет танкер со 130 тоннами мазута: ЧП в Ленинградской области (ФОТО)

вл валерий лисицын Каждый день аварии , пожары , да и горят не киоски а обьекты большие и опасные. Когда уже поймут что это диверсии а не случайности.

Alex Nемо Пусть судно поставят в сухой док. Там будет видно был ли взрыв изнутри или снаружи.