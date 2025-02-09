Появились данные о чрезвычайном происшествии, произошедшем в ночь на воскресенье, 9 февраля, с танкером в Ленинградской области.
После взрывов тонет танкер со 130 тоннами мазута: ЧП в Ленинградской области (ФОТО)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вл
валерий лисицын
Каждый день аварии , пожары , да и горят не киоски а обьекты большие и опасные. Когда уже поймут что это диверсии а не случайности.
Ответить
16 час.
Alex Nемо
Пусть судно поставят в сухой док. Там будет видно был ли взрыв изнутри или снаружи.
Ответить
16 час.
EV
Evgeni Velesik
Диверсии какие-то! То капитаны сами сели на мель на Чёрном море, то китайцы на Востоке сели на мель, а тут ваще взрыв! В Средиземном море торпеда! Сколько можно это терпеть?
Ответить
16 час.
Свежие комментарии