Русская весна
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Русская весна

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После взрывов тонет танкер со 130 тоннами мазута: ЧП в Ленинградской области (ФОТО)

После взрывов тонет танкер со 130 тоннами мазута: ЧП в Ленинградской области (ФОТО)

Появились данные о чрезвычайном происшествии, произошедшем в ночь на воскресенье, 9 февраля, с танкером в Ленинградской области.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Каждый день аварии , пожары , да и горят не киоски а обьекты большие и опасные. Когда уже поймут что это диверсии а не случайности.
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16 час.
Alex Nемо
Пусть судно поставят в сухой док. Там будет видно был ли взрыв изнутри или снаружи.
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16 час.
EV
Evgeni Velesik
Диверсии какие-то! То капитаны сами сели на мель на Чёрном море, то китайцы на Востоке сели на мель, а тут ваще взрыв! В Средиземном море торпеда! Сколько можно это терпеть?
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16 час.
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