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Константинов: данные об ущербе Крыму будут в основе переговоров по Украине

Константинов: данные об ущербе Крыму будут в основе переговоров по Украине

После начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине крымские власти предоставят юридически оформленные документы об ущербе Крыму со стороны Киева, это будет одной из основ будущего переговорного процесса по решению ситуации на Украине.

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