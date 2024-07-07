Китай: лидер по ИИ

Китай занимает первое место в мире по числу патентных заявок на изобретения в области генеративного искусственного интеллекта, по данным доклада, опубликованного Всемирной организацией интеллектуальной собственности.
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