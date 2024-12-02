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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 02.12.2024

Лучшие Анекдоты из Питера за 02.12.2024

***** Дворник дядя Гриша, потомственный петербуржец, любил цитировать Пушкина. Как только портилась погода, выходил он во двор и декламировал: "Буря мглою небо кроет!" А дальше крыл непогоду уже своими словами.

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