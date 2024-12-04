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Бастрыкин затребовал доклады по фактам вывоза детей за границу из нескольких регионов РФ

Бастрыкин затребовал доклады по фактам вывоза детей за границу из нескольких регионов РФ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклады после получения информации из СМИ о незаконном вывозе детей за границу из нескольких регионов России.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот так в России решается демографическая ситуация
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