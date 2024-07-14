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Калужские новости

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В Калуге изменится маршрут автобуса №66

В Калуге изменится маршрут автобуса №66

С целью повышения качества транспортного обслуживания и оптимизации маршрутной сети, а также по просьбам жителей города с 15 июля года будут внесены изменения в схему муниципального маршрута №66В целях улучшения качества транспортного обслуживания и оптимизации маршрутной сети, а также с учетом пожеланий жителей Калуги, с 15 июля будут внесены изменения в схему муниципального маршрута №66.

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