В Калуге изменится маршрут автобуса №66

С целью повышения качества транспортного обслуживания и оптимизации маршрутной сети, а также по просьбам жителей города с 15 июля года будут внесены изменения в схему муниципального маршрута №66В целях улучшения качества транспортного обслуживания и оптимизации маршрутной сети, а также с учетом пожеланий жителей Калуги, с 15 июля будут внесены изменения в схему муниципального маршрута №66.