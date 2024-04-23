Священник назвал три цвета, в которые нельзя красить яйца на Пасху

Священнослужитель Савченко: яйца на Пасху лучше не красить в черный и коричневый цветаЛучшие цвета для пасхальных яиц — красный, бордовый или оранжевый, православная церковь не запрещает раскрашивать один из главных символов Пасхи и в другие цвета, но от использования темных оттенков лучше отказаться, сообщил «Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии