Трассу в Венгрии изменили после аварии Юки Цуноды

Getty Images / Red Bull Content PoolВ квалификации Гран При Венгрии Юки Цунода попал в серьёзную аварию, когда японский пилот широко выехал из пятом поворота в конце третьего сегмента и на высокой скорости врезался в ограждение.
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