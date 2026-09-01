«Он оправдывает нацизм»: Журова жёстко ответила на слова Туска о Второй мировой

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что слова польского премьера Дональда Туска об ответственности СССР за начало Второй мировой войны фактически оправдывают нацизм.
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