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13 гребцов на байдарках и каноэ из России получили нейтральный статус

13 гребцов на байдарках и каноэ из России получили нейтральный статус

Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус 13 спортсменам из России. По информации «Чемпионата», благодаря этому спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2024 в Париже под эгидой ICF.

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