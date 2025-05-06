Безальтернативная Германия: демократия трещит по швам

Опасаясь роста популярности правых, немецкие власти стараются всеми способами задавить оппозицию, не гнушаясь манипуляцией общественного мнения и даже установлением контроля спецслужб за неугодными политиками.
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