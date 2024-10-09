Российская нейросеть займется проверкой подлинности документов

Российские компании Smart Engines, ГК «Интек» и «Триасофт» разработали инструмент на основе искусственного интеллекта, который может проверять подлинность документов, он может пригодиться нотариусам или банкам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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