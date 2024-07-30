Белоусов сделал серьезное предостережение США: вот что он сказал Владимир ВЕЛЕНГУРИН Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином 12 июля выразил «очень серьёзное предостережение» относительно возможной неконтролируемой эскалации конфликта из-за действий Киева и Вашингтона.
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