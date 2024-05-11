Welt: ЕС согласовал проект соглашения о гарантиях безопасности для Украины

Страны Евросоюза (ЕС) согласовали гарантии безопасности для Украины, в частности обещая консультации в течение суток после начала возможной агрессии против нее, поставки оружия, помощь в обучении солдат, разминировании и борьбе с гибридными атаками.
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