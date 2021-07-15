Взгляд

16 599 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Очевидно одно: Россия фактически была ограблена

Очевидно одно: Россия фактически была ограблена

Говорят первое впечатление – самое сильное. Поэтому буду пользоваться им и эмоциями, а не фильтрами голоса разума.

Вернуться к статье
113
Обсудить
АНГЕЛ АНГЕЛ
То что было раньше это такой мизер. То что происходит на сегодня в России это предательство России и ее народа... Власть вс продажная и коррумпирована...
Владимир Витковский
Свое вернуть, грабителя жестоко наказать, чтобы НЕПОВАДНО было остальной мрази !!!
NVS66 SergeiShulepov
Ограбили так надо вернуть. В полицию заявление написать по месту грабежа и закрутится.
Владимир Витковский
Или найти грабителя, набить морду и забрать назад- называется по обоюдному оглашению !!!
NVS66 SergeiShulepov
В полицию заявление написать по месту грабежа. Грабителя в Интерпол.
Владимир Витковский
Вы это серьезно?
NVS66 SergeiShulepov
По закону так.
Владимир Витковский
А воровали территории по закону?
NVS66 SergeiShulepov
Самомуд не нужен.
Владимир Витковский
"nЭто не самосуд, а справедливое решение проблемы !!!
анатолий школяренко
гражданство -не решает проблемы....Россия и Украина заявляют о принадлежности Донбасса и Луганска Украине...Россия ждет решения проблемы уповая на Минские договоренности...Киев отказывается, предлагая русскоязычному населению исход в Россию, им нужны территории...причем часть территории Республик под контролем Киева, от которой Республики никогда не откажутся...так что решение проблемы - только военнымы....

Картина дня

наверх