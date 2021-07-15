Очевидно одно: Россия фактически была ограблена

Сергей ЕПолитикаОчевидно одно: Россия фактически была ограблена Говорят первое впечатление – самое сильное. Поэтому буду пользоваться им и эмоциями, а не фильтрами голоса разума.Вернуться к статье113НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛТо что было раньше это такой мизер. То что происходит на сегодня в России это предательство России и ее народа... Власть вс продажная и коррумпирована...ВВВладимир ВитковскийСвое вернуть, грабителя жестоко наказать, чтобы НЕПОВАДНО было остальной мрази !!!NVS66 SergeiShulepovОграбили так надо вернуть. В полицию заявление написать по месту грабежа и закрутится.ВВВладимир ВитковскийИли найти грабителя, набить морду и забрать назад- называется по обоюдному оглашению !!!NVS66 SergeiShulepovВ полицию заявление написать по месту грабежа. Грабителя в Интерпол.ВВВладимир ВитковскийВы это серьезно?NVS66 SergeiShulepovПо закону так.ВВВладимир ВитковскийА воровали территории по закону?NVS66 SergeiShulepovСамомуд не нужен.ВВВладимир Витковский"nЭто не самосуд, а справедливое решение проблемы !!!анатолий школяренкогражданство -не решает проблемы....Россия и Украина заявляют о принадлежности Донбасса и Луганска Украине...Россия ждет решения проблемы уповая на Минские договоренности...Киев отказывается, предлагая русскоязычному населению исход в Россию, им нужны территории...причем часть территории Республик под контролем Киева, от которой Республики никогда не откажутся...так что решение проблемы - только военнымы....Комментировать
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