СК в Тюмени завел уголовное дело на мигранта-кассира, пристававшего к ребенку

В Тюмени следователи задержали работника из Средней Азии, пристававшего к 13-летней девочке. В областном управлении СК РФ сообщили, что против мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в развратных действиях.
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