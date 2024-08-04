Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Последняя стадия деменции": За что россияне не любят Ирину Роднину восхищающуюся Олимпиадой в Париже

"Последняя стадия деменции": За что россияне не любят Ирину Роднину восхищающуюся Олимпиадой в Париже

Пока весь спортивный мир приходит в себя после скандальной церемонии открытия XXXIII Олимпийских игр в Париже, россияне активно обсуждают позицию некоторых наших знаменитостей, которым неожиданно открытие Олимпиады понравилось.

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Комментарии
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Светлана Рычкова Орлова
слишком много мусора в партии единоросов--ВОПРОС...зачем нам,россиянам нужна такая партия?
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3 час.
Виктор Гайдуков
Тренерскую работу с нашими детьми нельзя доверять иностранным гражданам, даже тем, кто по непонятным причинам попал в Госдуму!
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1 час.
Виктор Гайдуков
Будем надеяться, что все эти лжепатриоты с двойным гражданством и миллиардной собственностью больше в нашу Государственную Думу попадать не смогут. Вот тогда никто не сможет сказать, что это Гос...ра.
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1 час.

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