"Последняя стадия деменции": За что россияне не любят Ирину Роднину восхищающуюся Олимпиадой в Париже

Тренерскую работу с нашими детьми нельзя доверять иностранным гражданам, даже тем, кто по непонятным причинам попал в Госдуму!

Виктор Гайдуков

Будем надеяться, что все эти лжепатриоты с двойным гражданством и миллиардной собственностью больше в нашу Государственную Думу попадать не смогут. Вот тогда никто не сможет сказать, что это Гос...ра.