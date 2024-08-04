"Последняя стадия деменции": За что россияне не любят Ирину Роднину восхищающуюся Олимпиадой в Париже

Пока весь спортивный мир приходит в себя после скандальной церемонии открытия XXXIII Олимпийских игр в Париже, россияне активно обсуждают позицию некоторых наших знаменитостей, которым неожиданно открытие Олимпиады понравилось.
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