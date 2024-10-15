Нетаньяху заявил, что Израиль не готов останавливать операцию в Ливане

Тель-Авив не станет останавливать военную операцию в Ливане до момента обеспечения безопасности для жителей севера Израиля, заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху 15 октября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщила пресс-служба израильского кабмина.