Учёные подсчитали, когда сбудется мрачный прогноз Илона Маска о конце света

Кажется, люди обожают предсказания конца света. Кто-то помнит всеобщий страх "компьютерного Армагеддона" 2000 года? Ну или хотя бы конец света по календарю Майя в 2012-м? Ядерная война, падение астероида или просто климатический кризис, а теперь вот пророчество об апокалипсисе, связанное со смертью Папы Римского Франциска.