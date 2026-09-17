Ростовский ипподром перешел под управление АО «Росипподромы»

Ростовский ипподром стал федеральным объектом. Распоряжение Росимущества от 10 сентября 2026 года закрепило передачу комплекса в ведение АО «Росипподромы» — государственной структуры, отвечающей за работу ипподромов на территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трампу поставили ...
- Силуанов выступил...
- В Москве вновь ид...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым