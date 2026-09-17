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Царьград

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Ростовский ипподром перешел под управление АО «Росипподромы»

Ростовский ипподром перешел под управление АО «Росипподромы»

Ростовский ипподром стал федеральным объектом. Распоряжение Росимущества от 10 сентября 2026 года закрепило передачу комплекса в ведение АО «Росипподромы» — государственной структуры, отвечающей за работу ипподромов на территории России.

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