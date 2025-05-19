Продолжавшийся 125 минут разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом, если судить из изложения содержания беседы президентами и приближёнными, прошёл именно […] The post Президенты поговорили и зафиксировали позиции appeared first on Медиакратия.
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