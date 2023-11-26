Песков: Россия надеется на возвращение Армении в ОДКБ

Россия надеется, что Армения со временем полноценно возобновит свое участие в ОДКБ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнул, что ОДКБ остается востребованным объединением.
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