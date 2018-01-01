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У Онана 7 результативных ошибок в ЛЧ с сезона-2018/19 – это худший показатель среди вратарей

У Онана 7 результативных ошибок в ЛЧ с сезона-2018/19 – это худший показатель среди вратарей

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Галатасараем» в 5-м туре группового этапа ЛЧ – 3:3. Первые два гола манкунианцы пропустили после ошибок Онана при стандартных положениях.

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