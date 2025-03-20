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Царьград

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  • леонид жильцов
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Минпросвещение: изменятся правила ЕГЭ и ОГЭ для повышения качества образования

Минпросвещение: изменятся правила ЕГЭ и ОГЭ для повышения качества образования

Министерство просвещения России представило комплексный план на 2030 год. Он включает модернизацию систем ЕГЭ и ОГЭ, обновление учебных предметов и улучшение подготовки учителей.

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