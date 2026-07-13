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Глава Адыгеи проверил новые агрохозяйства

Глава Адыгеи проверил новые агрохозяйства

Глава Адыгеи ознакомился с ходом реализации проекта по закладке яблоневого сада и ягодников Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в двух садоводческих хозяйствах республики, где выращивают яблоки, а также ежевику и голубику.

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