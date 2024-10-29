Министр Карлов приехал в конфликтную больницу в Первоуральске

ПЕРВОУРАЛЬСК, 29 октября, ФедералПресс. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов посетил больницу в Первоуральске, где произошел конфликт между руководством и недовольными медиками, вылившийся в массовое увольнение.
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