Украинский БПЛА уничтожили над Брянской областью

РИАМО - 7 мар. Примерно в 14:00 по московскому времени была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
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