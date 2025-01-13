В Улан-Баторе участники протестов требуют отставки правительства и пытались штурмовать Государственный дворец Накануне в Улан-Баторе начались массовые протесты.
Монголия: попытка Майдана в интересах противников Китая и России?
Комментарии
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Eduard
Властипора не стестняться силу примееять,пули например! Это уже "нелюдь".
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12 час.
Eduard
Всё как обычно начинается со словами"Свобода",а заканчивается естественно погромами и убийствами! Это уже было дватдцать раз!
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11 час.
Eduard
Людям заняться нечем пришли в рыло получить?
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11 час.
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