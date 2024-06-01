Украина на грани исчезновения: что пророчит Карлсон на ближайшие 50 лет Юлия ЧелкановаАмериканский журналист Такер Карлсон выразил волнение по поводу будущего Украины, предсказывая ее исчезновение в ближайшие 50 лет из-за предательства со стороны США.