Украина на грани исчезновения: что пророчит Карлсон на ближайшие 50 лет Юлия ЧелкановаАмериканский журналист Такер Карлсон выразил волнение по поводу будущего Украины, предсказывая ее исчезновение в ближайшие 50 лет из-за предательства со стороны США.
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