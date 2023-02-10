Сенатор Алтабаева связала возможные поставки Киеву дальнобойных ракет с фашизацией Европы

Заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева заявила, что Киев будет использовать ракеты большей дальности от западных государств прежде всего для ударов по невоенным объектам, передает РИА Новости.
Заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева заявила, что Киев будет использовать ракеты большей дальности от западных государств прежде всего для ударов по невоенным объектам, передает РИА Новости.
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