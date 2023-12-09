Певец и композитор Юрий Лоза на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) усомнился, что новогодние телешоу будут пользоваться успехом у россиян.
Певец Юрий Лоза заявил, что новогодние шоу только портят настроение
Комментарии
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Юрий анин
Пока власть с высоких трибун рассказывает россиянам об истинных ценностях, нравственных ориентирах и патриотизме, прямо у неё под боком происходит шабаш предателей, называемый главным музыкальным мероприятием года. Список приглашенных звезд просто поражает. Релоканты сбежавшие из страны и высказывающиеся о ней исключительно в негативном ключе, настолько вольготно чувствовали себя на сцене, что создавалось впечатление, что им рады куда больше, чем тем, кто поддерживает Россию и своих соотечественников.Надеюсь, этот вопрос зададут Президенту 14 декабря? Как и о засилии мигрантов. И о врагах , засевших в ВУЗах страны. Что вообще творится в стране??? Полный беспредел? А за что гибнут лучшие сыны России?? За этот мусор, заселивший всю страну?
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11 час.
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