Как «незалежнисть» и русофобия убивают Украину

Сергей Стрелецкий 3 ноября 2024 г. Развал СССР обернулся катастрофой для его народов. Сравнительные социальные, демографические и экономические показатели практически каждой бывшей советской республики это показывают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии