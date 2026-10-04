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Гончаренко о Петросян: «Хочет народ ультра-си и зрелищности – значит, будем над этим работать. Просто на данный момент это не главное»

Тренер Инна Гончаренко заявила, что будет работать с трехкратной чемпионкой России Аделией Петросян над элементами ультра-си.

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