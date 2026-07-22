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Аргументы недели

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Россельхознадзор запретил ввоз партии сухофруктов из Таджикистана

Россельхознадзор запретил ввоз партии сухофруктов из Таджикистана

Крупная партия сухофруктов, прибывшая в Ростовскую область из Таджикистана, не дошла до прилавков. Внутри девяти тонн импортного товара специалисты обнаружили живую угрозу для российских садов.

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