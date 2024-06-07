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В сочинском посёлке Детляжка продают землю и здания бывшего детского лагеря

В сочинском посёлке Детляжка продают землю и здания бывшего детского лагеря Восход Участок площадью 7,42 га и здания площадью 24,7 тысяч квадратных метров.

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