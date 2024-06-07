В сочинском посёлке Детляжка продают землю и здания бывшего детского лагеря Восход Участок площадью 7,42 га и здания площадью 24,7 тысяч квадратных метров.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В сочинском посёлке Детляжка продают землю и здания бывшего детского лагеря Восход Участок площадью 7,42 га и здания площадью 24,7 тысяч квадратных метров.