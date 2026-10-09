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Аргументы недели

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151,6 млрд рублей к 2029 году: власти планируют рост исполнительских сборов

151,6 млрд рублей к 2029 году: власти планируют рост исполнительских сборов

В России приняли решение увеличить поступления исполнительского сбора в бюджет в 1,5 раза, собрав с граждан, просрочивших свои кредитные обязательства, порядка 151,6 млрд рублей.

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