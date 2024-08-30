Пенсионеров предупредили об обмане с выплатами

Пенсионерам стали рассылать сообщения, убеждая, что вскоре произойдет обязательный перевод пенсионных выплат в цифровые рубли — мошенники предлагают отказаться от этого и высылают гражданам фишинговые ссылки, сообщила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.
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