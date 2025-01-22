«Мама считает свою подругу героиней, не бросившей детей, а мне кажется, что хвалить ее не за что!» – говорит Катя— Мама свою эту подругу, Елизавету Ивановну, просто боготворит, в таком восхищении от нее, – рассказывает Катя.