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Гражданочка

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«Мама считает свою подругу героиней, не бросившей детей, а мне кажется, что хвалить ее не за что!» – говорит Катя

«Мама считает свою подругу героиней, не бросившей детей, а мне кажется, что хвалить ее не за что!» – говорит Катя

«Мама считает свою подругу героиней, не бросившей детей, а мне кажется, что хвалить ее не за что!» – говорит Катя— Мама свою эту подругу, Елизавету Ивановну, просто боготворит, в таком восхищении от нее, – рассказывает Катя.

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