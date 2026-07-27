В Бабынино простятся с погибшим в ходе СВО земляком

Прощание с погибшим в ходе специальной военной операции Александром Счастливовым пройдет 28 июля в поселке Бабынино, отпевание состоится в храме в честь Вознесения ГосподняАдминистрация Бабынинского округа сообщила о гибели в ходе СВО своего земляка Александра Счастливова.