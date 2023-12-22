Власти Чехии высказались о связи стрельбы в университете Праги с терроризмом

В министерстве внутренних дел Чехии отметили, что инцидент не является террористическим актом.Власти Чехии не усматривают связи между стрельбой в Карловом университете в Праге и международным терроризмом.
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