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Царьград

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В Ростовской области третий месяц разыскивают 37-летнюю женщину с больной головой

В Ростовской области третий месяц разыскивают 37-летнюю женщину с больной головой

Родные пропавшей женщины предполагают, что она могла потерять память и заблудиться.Два месяца назад, 10 сентября, в городе Азов Ростовской области пропала 37-летняя Ольга Белолипецкая, которая ушла из дома по своим делам в неизвестном направлении и с тех пор о ней ничего неизвестно.

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