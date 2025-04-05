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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корнюхин перед 900-м матчем Акинфеева: «Фигура номер один в российском футболе. Кто еще может с ним потягаться?»

Завтрашний матч 38-летнего вратаря ЦСКА против «Динамо» в Мир РПЛ станет 900-м в его карьере. – Не каждому дано провести 900-й матч.

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